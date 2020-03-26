Мелита Вуйнович заявила, что страна может пережить пандемию "без тяжелого карантина".

ВОЗ сочла преждевременным введение карантина в России. Об этом журналистам "Интерфакса" рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в Москве Мелита Вуйнович. Специалист напомнила, что сейчас россиянам следует соблюдать самодисциплину.

По информации от эксперта ВОЗ, если российское население будет следовать требованиям профилактики, что переживет пандемию "без тяжелых карантинов". По словам Вуйнович, вводить жесткие меры следует только в случае крайней необходимости. Сейчас внутри страны медики зарегистрировали 840 случаев инфицирования коронавирусом. Прирост за последние сутки для России оказался максимальным - 183 человека. Новые случаи заражения выявлены в 18 регионах страны.

Напомним, что Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса.

ВОЗ расхвалила Россию за опережающую борьбу с коронавирусом.

Видео: YouTube/Vladimir Gusev, Лек Обоз, Valdai Club