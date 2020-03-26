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Сегодня, 15:12
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ВОЗ сочла преждевременным введение карантина в России

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Мелита Вуйнович заявила, что страна может пережить пандемию "без тяжелого карантина".

ВОЗ сочла преждевременным введение карантина в России. Об этом журналистам "Интерфакса" рассказала представитель Всемирной организации здравоохранения в Москве Мелита Вуйнович. Специалист напомнила, что сейчас россиянам следует соблюдать самодисциплину.

По информации от эксперта ВОЗ, если российское население будет следовать требованиям профилактики, что переживет пандемию "без тяжелых карантинов". По словам Вуйнович, вводить жесткие меры следует только в случае крайней необходимости. Сейчас внутри страны медики зарегистрировали 840 случаев инфицирования коронавирусом. Прирост за последние сутки для России оказался максимальным - 183 человека. Новые случаи заражения выявлены в 18 регионах страны.

Напомним, что Россия приостанавливает авиасообщение со всеми странами из-за коронавируса.

ВОЗ расхвалила Россию за опережающую борьбу с коронавирусом.

Видео: YouTube/Vladimir Gusev, Лек Обоз, Valdai Club

Теги: воз, карантин, коронавирус
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Коновалов Валентин
Сегодня 15:46

Коронавирус это фигня, по статистике 76% мужчин в России умирает прямо или косвенно от алкоголя. Многие не замечают того что они алко зависимы и это основная проблема, да и лекарств от этой болезни до недавнего времени не было. Теперь же можно быстро избавиться от алко зависимости и полностью очистить организм, мне помогло и вам поможет, вот сами почитайте ----  https://nnna.ru/alco
 

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