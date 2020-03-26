ВОЗ расхвалила Россию за опережающую борьбу с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения расхвалила Россию за опережающую борьбу с коронавирусом. Вовремя принятые меры в РФ оценила Мелита Вуйнович, официальный представитель организации. Об этом сообщают "РИА Новости".
Вуйнович сказала, что меры "замечательные, потому что это целый комплекс, и он расширяется". Она считает, что Россия принимает их первого дня, когда у ВОЗ появилось уведомление из Китая. Там было сказано, что появился новый вирус.
Вуйнович добавила, что Россия "на шаг вперед" перед пандемией. Она надеется, что медленный темп заражаемости в РФ сохранится.
Ранее ВОЗ признала самоизоляцию граждан бесполезной для борьбы с коронавирусом.
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