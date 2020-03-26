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Сегодня, 14:32
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matveyvn
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ВОЗ расхвалила Россию за опережающую борьбу с коронавирусом

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Там считают, что Россия "на шаг вперед" перед пандемией.

Всемирная организация здравоохранения расхвалила Россию за опережающую борьбу с коронавирусом. Вовремя принятые меры в РФ оценила Мелита Вуйнович, официальный представитель организации. Об этом сообщают "РИА Новости".

Вуйнович сказала, что меры "замечательные, потому что это целый комплекс, и он расширяется". Она считает, что Россия принимает их первого дня, когда у ВОЗ появилось уведомление из Китая. Там было сказано, что появился новый вирус.

Вуйнович добавила, что Россия "на шаг вперед" перед пандемией. Она надеется, что медленный темп заражаемости в РФ сохранится.

Ранее ВОЗ признала самоизоляцию граждан бесполезной для борьбы с коронавирусом.

Теги: воз, коронавирус, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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Коновалов Валентин
Сегодня 15:47

Коронавирус это фигня, по статистике 76% мужчин в России умирает прямо или косвенно от алкоголя. Многие не замечают того что они алко зависимы и это основная проблема, да и лекарств от этой болезни до недавнего времени не было. Теперь же можно быстро избавиться от алко зависимости и полностью очистить организм, мне помогло и вам поможет, вот сами почитайте ----  https://nnna.ru/alco
 

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