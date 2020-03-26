Глава ВОЗ рассказал, на что следует обратить внимание правительства стран в борьбе против коронавируса.

ВОЗ признала самоизоляцию граждан бесполезной для борьбы с коронавирусом. Об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебреисус. Соответствующий документ с мнением специалисты опубликован на официальном сайте организации.

Эксперт считает, что ограничение на передвижение не поможет избавиться от пандемии коронавируса. Самоизоляция поможет лишь выиграть время и замедлить распространение инфекции. Данная мера создаст "окно возможностей" для врачей.

Гебреисус добавил, что самоизоляции и ограничения передвижений населения недостаточно, чтобы спасти жизни людей. Властям стран следует обратить внимание на подготовку дополнительных больниц для приема пациентов с коронавирусом. В первую очередь необходимо улучшить систему здравоохранения и подготовить медицинский персонал к приему зараженных новой инфекцией. Медик призывает увеличить число тестов на коронавирус и выявить всех инфицированных.

Назван новый возможный эпицентр коронавируса.

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