ВОЗ рассказала о процедуре предподачи регистрационной заявки "Спутника V"

Начало pre-submission review запланировано на 22 января.

Всемирная организация здравоохранения рассказала о процедуре предподачи регистрационной заявки "Спутника V". По данным ведомства, процесс начнется 22 января. Такую информацию журналистам предоставил представитель Российского фонда прямых инвестиций.

22 января ВОЗ начнет процедуру предподачи (pre-submission review) регистрационной заявки "Спутник V сообщение РФПИ

Напомним, что российский препарат "Спутник V" зарегистрирован Минздравом РФ. Вакцину создали специалисты НИЦ имени Гамалеи. Разработка по профилактике заражения коронавирусом стала первой зарегистрированной в мире. Она основана на платформе аденовирусных векторов человека.

Вакцинацию россиян от коронавируса могут завершить к июню.

Фото: Минздрав России