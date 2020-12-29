Ведущий спросил у министра — будет ли завершена вакцинация населения к июню.

Вакцинацию россиян от коронавируса могут завершить к июню. Об этом рассказал глава Минпромторга Денис Мантуров в эфире Youtube-канала "Соловьев Live".

Ведущий спросил у министра — будет ли завершена вакцинация населения к июню.

Да, абсолютно верно. Денис Мантуров, глава Минпромторга

Ранее Мантуров заявил, что около 70 миллионов доз вакцины "Спутник V" поставят в регионы до июня. По данным спикера, до завершения указанного периода в России прививку от коронавируса получат около 68 миллионов граждан. При этом государство обладает возможностями для увеличения производственных мощностей. На базе зарубежных площадок партнеры могут изготовить за год около 350 млн доз вакцины "Спутник V".

Видео: Youtube/Соловьёв LIVE