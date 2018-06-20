ВОЗ: "Нужно забрать гаджеты у детей до 5 лет"

Это способствует развитию малоактивного образа жизни.

Эксперты ВОЗ пришли к выводу, что сидячий образ жизни и увлеченность видеоиграми в детском возрасте приводит к смерти пяти миллионов человек ежегодно. Эксперты изучили, как влияют на маленьких детей смартфоны и планшеты. Об этом сообщают российские СМИ.

По данным экспертом, на сегодняшний день более 23% взрослых и 80% подростков ведут малоактивный образ жизни. Привычка мало двигаться вырабатывается у детей до 5 лет. То есть детей до 5 лет нужно отстранять от игр на компьютере и смартфонах. Однако, чтение, пение и настольные игры нужно оставить, так как эти занятия хорошо сказываются на умственном развитии.

Также, в январе 2019 года международная группа ученых выяснила, что у детей, которые пользуются гаджетами перед сном, повышается риск недосыпания и ожирения. Почти 90% подростков в мире не спят положенные 11 часов в сутки, в том числе из-за гаджетов.

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