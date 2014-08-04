ВОЗ нужны квалифицированные российские эксперты

Мелиа Вуйнович призвала не быть утопистами.

Всемирной организации здравоохранения нужны квалифицированные российские эксперты. Соответствующее заявление сделала во время выступления на подиумной дискуссии в рамках Петербургского международного экономического форума официальный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович. Эксперт заметила, что такие ученые не назначаются.

Их не назначают, там есть конкурсы и абсолютно на каждый конкурс я бы хотела видеть хотя бы три или четыре заявления от российских экспертов, которые туда будут попадать. Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ

Эксперт ответила на вопрос модератора сессии о том, могут ли геополитические риски повлиять на международное сотрудничество и создание глобального санитарного щита. Мелита Вуйнович призвала ведущего "не быть утопистом", но при этом не исключать, что соответствующие факторы будут оказывать влияние. По мнению представителя ВОЗ, работа должна проводиться объективно и на нейтральной площадке, на которой все участники смогут дискутировать друг с другом.

Попова призвала быстрее создать санитарный щит.

Фото и видео: ПМЭФ

