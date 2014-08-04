Глава Роспотребнадзора оценила необходимость данного защитного инструмента для сферы здравоохранения.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова призвала быстрее создать санитарный щит. К такому выводу чиновница пришла после проведения анализа "невероятных данных", полученных на территории проведения специальной военной операции на Украине. Она призвала коллег как можно скорее начать вводить инструменты данной эпидемиологической защитной системы в жизнь. Информацией эксперт поделилась в рамках выступления на сессии "Санитарный щит": инвестиции в развитие".

Все эти инструменты, их имплементация в нашу обычную рутинную жизнь - это как раз та задача, о которой мы собственно говорили предыдущие годы, но которая сегодня уже решена и будет в дальнейшем решаться. Анна Попова, глава Роспотребнадзора

Чиновница объяснила, что санитарный щит в России будет востребован, а также о том, что речь идет об инвестициях в завтрашний день.

Попова предложила ВОЗ опубликовать данные о текущей ситуации с оспой обезьян.

Фото и видео: ПМЭФ