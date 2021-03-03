ВОЗ: меры защиты от коронавируса важно поддерживать из-за непредсказуемости его мутаций

Вуйнович подчеркнула, что генетические исследования проводятся и в России.

Всемирная организация здравоохранения считает, что меры защиты от коронавируса важно поддерживать из-за непредсказуемости его мутаций. С мнением выступила официальный представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

Новые штаммы находятся под острым наблюдением всех лабораторий, которые имеют такую возможность. Мелита Вуйнович, представитель ВОЗ в РФ

Она подчеркнула, что генетические исследования проводятся и в России. Вуйнович заявила, что никто не может предугадать, где и каким образом появятся новые мутации COVID-19.

Среди мер защиты она назвала физическую дистанцию, гигиену, маски и вакцинацию.

Ранее число обратившихся к медикам петербуржцев с КОВИД выросло за неделю на 189%.

Видео: YT / Россия 24