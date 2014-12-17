В ВОЗ оценили сроки одобрения вакцины "Спутник V"

Во Всемирной организации здравоохранения не смогли раскрыть даты признания российской вакцины "Спутник V".

Помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявила, что это сложный процесс, который требует много времени. Сейчас организация проводит юридические процедуры в отношении "Спутника V".

При этом ранее озвученная информация российских СМИ, что ВОЗ пообещала завершить процесс одобрения "Спутника V" к середине сентября, оказалась неверной.

Напомним, что на настоящий момент ВОЗ рекомендовала для экстренного применения семь вакцин.

Глава ВОЗ считает, что мир вступил в период реальной опасности из-за COVID-19.

Видео: YouTube / World Health Organization (WHO)