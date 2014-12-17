В ВОЗ оценили сроки одобрения вакцины "Спутник V"

Помощник гендиректора ВОЗ Марианджела Симао заявила, что это сложный процесс, который требует много времени. Сейчас организация проводит юридические процедуры в отношении "Спутника V".
При этом ранее озвученная информация российских СМИ, что ВОЗ пообещала завершить процесс одобрения "Спутника V" к середине сентября, оказалась неверной.
Напомним, что на настоящий момент ВОЗ рекомендовала для экстренного применения семь вакцин.
Глава ВОЗ считает, что мир вступил в период реальной опасности из-за COVID-19.
Видео: YouTube / World Health Organization (WHO)
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