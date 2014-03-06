ВОЗ: коронавирус уже широко циркулировал на момент первой вспышки

Специалисты ВОЗ предполагают, что реальное количество заболевших коронавирусом в декабре 2019 было больше заявленных цифр.

В декабре 2019 в Ухане по меньшей мере тысяча человек была инфицирована 13 разными штаммами коронавируса. Об этом сообщил специалист по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности, глава международной группы экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Питер Бен Эмбарек, передало издание "Профиль".

Именно в декабре были официально выявлены первые случаи заражения. Китай предоставил данные только по 174 случаям, все они протекали в тяжелой форме. По словам специалиста, точные подсчеты пока не проводились, но есть основания сомневаться в том, что указанное число инфицированных соответствовало действительности.

Дело в том, что тяжело переносят заболевание только 15% больных. То, что все пациенты болели в тяжелой форме, может свидетельствовать о том, что на самом деле вирус уже широко циркулировал на момент его выявления.

Распространение некоторых штаммов началось с местных рынков.

Специалисты ВОЗ прибыли в Ухань для изучения коронавируса 14 января. Две недели они находились на карантине, во время которого проводили консультации по видео с китайскими коллегами.

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