ВМФ РФ: Работы в Адмиралтействе ведутся по согласованию с Комитетом по охране объектов культуры

В ВМФ готовы к диалогу с градозащитниками Петербурга относительно проекта реставрации Адмиралтейства.

Главное командование Военно-морским флотом России ответило на претензии петербургского депутата Бориса Вишневского, сообщившего о закрытости реставрационных работ в здании Адмиралтейства. Парламентарий попросил допустить на ремонтируемый объект экспертов из Совета по сохранению культурных памятников архитектуры.

По словам представителей ВМФ, они не получали ни сообщения от активистов, ни от самого Вишневского, однако, готовы к обсуждению вопроса с градозащитниками. В ведомстве проинформировали, что работы идут в рамках установленного соглашения, а проектная документация согласована с Комитетом по государственному контролю по охране памятников и культуре.Напомним, что днем 23 апреля стало известно, что Вишневский обратился к Сергею Шойгу, чтобы тот проконтролировал ситуацию.

В последний раз Адмиралтейство реставрировали в 2013 году. Работами занимался Спецстрой России. В ходе мероприятий были обновлены фасады объекта, восстановлена кровля.

Фото: Piter.tv

