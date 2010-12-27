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Петербургский депутат просит Шойгу дать чиновникам доступ к Адмиралтейству
Сегодня, 12:11
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lesjasap
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Петербургский депутат просит Шойгу дать чиновникам доступ к Адмиралтейству

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Депутат ЗакСа просит Шойгу разобраться с ситуацией относительно перестройки здания Адмиралтейства.

Борис Вишневский обратился к министру Обороны России Сергею Шойгу с просьбой разрешить специалистам из Совета по культурному наследию Санкт-Петербурга посетить с проверкой Адмиралтейство. По данным чиновников, сейчас в здании ведутся ремонтные работы по переустройству пространства. После этого в в помещение переедет Главный штаб Военно-морского флота. 

Однако, как заметил парламентарий, проект не обсуждался с представителями Совета по культурному наследию при Правительстве Санкт-Петербурга. Перепланировка происходит в объекте исторического значения без разрешения экспертов по данным вопросам. Точный план изменений не оглашается. На данный момент известно то, что будут переделаны перекрытия дворов и построены соединительные галереи. Доступ к зданию закрыт. Сведения о проводимых мероприятиях не передаются сотрудникам Комитета по охране культурного наследия. 

В связи с этим депутат направил заявление о рассмотрении предложения Шойгу. Ответа от министра пока что не последовало.

Фото: Вконтакте/Борис Вишневский
 

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Теги: адмиралтейство , борис вишневский , обращение , перестройка , сергей шойгу
Категории: Новости СПб

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