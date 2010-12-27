Петербургский депутат просит Шойгу дать чиновникам доступ к Адмиралтейству

Депутат ЗакСа просит Шойгу разобраться с ситуацией относительно перестройки здания Адмиралтейства.

Борис Вишневский обратился к министру Обороны России Сергею Шойгу с просьбой разрешить специалистам из Совета по культурному наследию Санкт-Петербурга посетить с проверкой Адмиралтейство. По данным чиновников, сейчас в здании ведутся ремонтные работы по переустройству пространства. После этого в в помещение переедет Главный штаб Военно-морского флота.

Однако, как заметил парламентарий, проект не обсуждался с представителями Совета по культурному наследию при Правительстве Санкт-Петербурга. Перепланировка происходит в объекте исторического значения без разрешения экспертов по данным вопросам. Точный план изменений не оглашается. На данный момент известно то, что будут переделаны перекрытия дворов и построены соединительные галереи. Доступ к зданию закрыт. Сведения о проводимых мероприятиях не передаются сотрудникам Комитета по охране культурного наследия.

В связи с этим депутат направил заявление о рассмотрении предложения Шойгу. Ответа от министра пока что не последовало.

Фото: Вконтакте/Борис Вишневский

