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nastya960
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В Ленинградской области мужчины помогли перейти лосятам дорогу

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На другой стороне их ожидала мама.

В Тихвинском районе Ленинградской области мужчины помогли маленьким лосятам перейти дорогу. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

В социальных сетях появилось видео двух маленьких лосят, которые отстали по дороге от мамы. Перейти дорогу самостоятельно они побоялись, поэтому им пришлось прийти на помощь.

Один из лосят оказался более смелым и после многочисленных похлопываний в ладоши побежал через дорогу сам, а вот его брат оказался из робкого десятка, поэтому его пришлось переносить на руках. После этого малышей направили в лес, где их и ждала мама.

Многие комментаторы одобрили этот поступок, но нашлись и те, кто назвал это глупостью, так как лосиха могла напасть на людей, которые прикоснулись к ее детям.

В феврале водитель в Кингисеппском районе чудом спасся от выбежавшей на дорогу лосихи.

Видео: Тихвинская сорока/ ВК

 

Теги: животное, лось, лосята
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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