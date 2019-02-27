Видео: водитель в Кингисеппском районе чудом спасся от выбежавшей на дорогу лосихи

Водитель и лось не пострадали.

Видеозапись чуть не произошедшего ДТП опубликовал в соцсетях водитель из Соснового Бора Владимир Куприн. Впервые видео появилось в городском паблике соцсети "ВКонтакте" "Мой Сосновый Бор".

Инцидент произошел в минувшее воскресенье, 24 февраля.

Встреча автомобилиста с лосихой произошла по дороге между Логами и Новым Гарколово в Кингисеппском районе. На 30-й секунде видно, как крупное животное - судя по отсутствию рогов, это была лосиха - бросается наперерез автомобилю. К счастью, столкновения удалось избежать - они разминулись буквально на долю секунды.

По мнению подписчиков паблика "Мой Сосновый Бор", мужчине крупно повезло. Так как подобная встреча с лосем оценивается в размере штрафа в 80 000 рублей, а также возможных серьезных проблем со здоровьем.

Источник: mayaksbor.ru