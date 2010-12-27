В Кингисеппе таможенники поймали мужчину с 50 кг парфюмерии

Нарушителю выпишут штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров.

Мужчина пытался провести 50 кг парфюмерии через Кингисеппскую таможню. В машине у подозреваемого оказался склад с продукцией LOREAL. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

О происшествии стало известно 6 ноября. Мужчина приехал на таможенный пункт пропуска Ивангород. Водитель рассказал таможенникам, что не имеет с собой товары, которые подлежат декларированию в установленном порядке. Однако сотрудники пункта пропуска решили удостовериться в этом лично. При обыске были найдены 111 штук различной продукции.

Перевозчик утверждал, что его попросили перевезти косметику и парфюмерию из Йыхви в северную столицу. Таможенники установили, что 50 кг косметики не предназначались для личного пользования. В результате товар у мужчины изъяли и выписали ему штраф в размере от одной второй до двукратного размера стоимости товаров.

Ранее Piter.TV сообщил, что в Ленобласти рецидивист зарезал ножом женщину и попытался убить ее дочь.

Фото: пресс-служба Северо-Западного таможенного управления