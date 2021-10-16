Охват аудитории ресурса - 40 млн человек.

Экосистема VK запустила крупнейший видеосервис в России VK Видео. Об этом сообщили представители проекта на презентации VK Video Launch в Москве. Аудитория ресурса оценивается в более чем 40 млн человек. Это стало возможным благодаря объединению видеохостингов социальных сетей "Вконтакте" и "Одноклассники". По данным разработчиков, пользователи платформы ежедневно смотрят более 2 млрд уникальных видео ежегодно.

Мы наконец запустили то, что от нас так давно хотели пользователи, авторы и партнеры - самый большой по аудитории видеосервис в России за счет объединения всех видеоактивов в рамках единой платформы VK Видео. Марина Краснова, CEО "ВКонтакте" и VK Видео

Известно, что проект объединен адаптивным стримингом, кросс-платформенным плеером с самым быстрым первым кадром. Ролики поддерживают качество 4К. Создатели предусмотрели на платформе оптимизированные сетевые протоколы и технологии доставки контента. Для повышения дохода "ВК" запустил новые форматы монетизации от In-Stream видео.

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Фото и видео: ВКонтакте