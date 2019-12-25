Twitter тестирует функцию показа рекламы в разделе ответов

Участие в тестировании смогут принять пользователи приложений для iOS и Android по всему миру.

Соцсеть Twitter начала тестировать в среду, 13 октября, функцию показа рекламы в разделе ответов. Информация об этом появилась на странице Брюса Фалька. Он отвечает за доходы одноименной компании в этой соцсети.

Эту запись к себе на страницу ретвитнула страница Twitter Business. На этой странице появляется информация о возможностях соцсети для предпринимателей и компаний.

В сообщении говорится, принять участие в тестировании смогут пользователи приложений для iOS и Android по всему миру. Так, если пользователь будет участвовать в течтировании, то он будет видеть рекламу после первого, третьего или восьмого ответа под твитом.

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