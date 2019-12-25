VK Fest станет первым недельным онлайн-фестивалем из-за коронавируса

Отмечается, что уже купленные билеты на VK Fest можно сдать или использовать в следующем году.

В пятницу, 24 апреля, стало известно о том, что VK Fest станет первым недельным онлайн-фестивалем в России. Об этом сообщает пресс-служба социальной сети "ВКонтакте".

Отмечается, что из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции фестиваль перенесут в онлайн-режим. Его будут транслировать во "ВКонтакте". Зрителям покажут выступления блогеров и артистов. Кроме того, авторы фестиваля намерены привнести даже в онлайн-формат активность.

Купленные билеты на соответствующий фестиваль можно сдать или использовать в 2021 году. Планируется, что VK Fest пройдет 24 и 25 июля.

Ранее мы сообщали о том, что "Водоканал" оживил фонтаны Петербурга в честь прихода весны.

Фото:Piter.TV