ВКС РФ сопроводили разведывательные самолеты стран НАТО над Черным морем

Военные учения НАТО переместились.

Военно-космические силы РФ сопроводили разведывательные самолеты стран НАТО над Черным морем. Об этом рассказали представители пресс-службы Минобороны России. По информации от военнослужащих, маневры Североатлантического альянса ведутся в северо-западной части акватории. Там замечены боевые корабли и разведывательная авиация потенциального противника.

Минобороны России продолжает отслеживать военную активность агрессивного характера со стороны США. Активные действия корабельной группировки ВМС США и разведывательных полетов авиации НАТО сместились. пресс-служба Минобороны РФ

Оборонное ведомство полагает, что самолет Военно-воздушных сил США U-2S совершил разведывательную миссию около государственной границы РФ с территории воздушного пространства Украины. Борт поднялся в небо с авиабазы Акротири, находящейся на острове Кипр.

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