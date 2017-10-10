ВКС РФ нанесли удар по террористам в Меядине: видео операции

В Сети появилось видео удара Минобороны РФ по позициям ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация).

Несмотря на окончание основной миссии ВКС РФ продолжают борьбу с боевиками на территории Сирии. Очередной боевой вылет закончился разгромом позиций ИГИЛ в населенном пункте Меядин. По данным Минобороны РФ, в результате 14 атак российской авиации были уничтожены около 70 комбатантов-террористов. Кроме того, авиация разнесла командный пункт боевиков, уничтожила 4 танка, 3 БМП и систему залпового огня.

Через несколько часов после боевой операции Минобороны РФ уже выложило в Сеть уникальные кадры происходившего в небе над Меядином. Камера, закрепленная на одном из самолетов, сняла прицельное попадание авиатора по наземной мишени.

В министерстве также уточнили, что минувшие сутки стали "горячим временем" для сирийских боевиков. Всего за 24 часа наши ВКС совершили 182 удара по позициям ИГИЛ в регионе Дейр-эз-Зор.

Видео: Минобороны РФ