ВККС одобрила кандидатуру Птицына на должность главы Мосгорсуда

Верховный суд России и высшая квалификационная коллегия судей одобрили кандидатуру Михаила Птицына на должность главы Мосгорсуда.
С заявлением со стороны Верховного суда выступил его глава Вячеслав Лебедев.
Решение о назначении Птицына на должность будет принято в ближайшее время. Сейчас он возглавляет Южный окружной военный суд.
Полномочия нынешнего главы Мосгорсуда Ольги Егоровой истекают в октябре 2020 года.
Ранее фигуранту "московского дела" Кириллу Жукову оказали в УДО.
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