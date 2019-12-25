ВККС одобрила кандидатуру Птицына на должность главы Мосгорсуда

Полномочия нынешнего главы Мосгорсуда Ольги Егоровой истекают в октябре 2020 года.

Верховный суд России и высшая квалификационная коллегия судей одобрили кандидатуру Михаила Птицына на должность главы Мосгорсуда.

С заявлением со стороны Верховного суда выступил его глава Вячеслав Лебедев.

Решение о назначении Птицына на должность будет принято в ближайшее время. Сейчас он возглавляет Южный окружной военный суд.

Полномочия нынешнего главы Мосгорсуда Ольги Егоровой истекают в октябре 2020 года.

Ранее фигуранту "московского дела" Кириллу Жукову оказали в УДО.