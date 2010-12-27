ВГТРК запустил на YouTube новый канал для молодежи

Ведущими первых выпусков стали известные и начинающие блогеры Арина Данилова, Гусейн Гасанов, Игорь Войтенко, Бродяга Фишай и Алекс Супер.

В четверг, 26 апреля ВГТРК запустил новый молодежный канал "Го", рассчитанный на аудиторию от 10 до 25 лет. Ведущими первых выпусков стали известные и начинающие блогеры Арина Данилова, Гусейн Гасанов, Игорь Войтенко, Бродяга Фишай и Алекс Супер. Об этом сообщают "Риа новости".

"Го" будет вещать на YouTube и в пакетах "Цифрового телевидения ВГТРК". В сетке программ нового канала тревел-шоу, пранки, автообзоры, хорроры и приключения, мода и бьюти, игровые стримы и спортивные челленджи.

Лицами канала станут известные и начинающие блогеры, каждому из них доверили вести собственную программу. Например, Игорь Войтенко будет давать советы по фитнесу, Бродяга Фишай расскажет, можно ли путешествовать по миру без денег и телефона, Алекс Супер покажет заброшенные места на планете, Гусейн Гасанов займется пранками в проекте "Подстава", а Арина Данилова станет автором и ведущей музыкального проекта "Потопали в ТОП".

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