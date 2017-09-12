 В России этим летом появится первый аниме-канал

"Fan" будет доступен в пакетах операторов платного телевидения.

Российская эфирная сетка с начала лета пополнится новым телеканалом, транслирующим аниме и фэнтези. Об этом сегодня, 11 апреля, сообщило информационное агентство "ТАСС" со ссылкой на руководителя внешних связей компании "Цифровое телевидение" Евгения Кузина.

Телеканал получит название "Fan", сокращенно от концепции "Fantastic and animation". Как отметил Евгений Кузин, канал будет относиться к сегменту тематического телевидения. Обычная телевизионная антенна его не поймает. "Fan" будет доступен в пакетах операторов платного телевидения и контент-провайдеров.

Мы не будем ограничиваться только японской продукцией, хотя Миядзаки (японский режиссер-аниматор - прим. ред.) фактически бог этого жанра, и будем показывать фильмы и сериалы, сделанные в других странах. Также заметную роль в наполнении эфира будут играть мультфильмы в жанре фэнтези. Евгений Кузин, руководитель внешних связей компании "Цифровое телевидение".

В настоящее время, фильмы аниме и фэнтези дублируют на русский язык. Как только накопится достаточно материала, телеканал запустят в эфир. Предположительно, это событие произойдет в первой половине лета.

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