ВЭБ направил 7 млрд рублей на производство поездов для ВСМ

Начало производства запланировано на 2027 год, а запуск серийного выпуска запланирован на следующий, 2028-й год.

Пресс-релиз ВЭБ.РФ от 12 мая сообщил, что корпорация выделила 7 миллиардов рублей на строительство предприятия по выпуску скоростных поездов для магистрали Москва–Санкт-Петербург.

Сообщается, что ранее наблюдательным советом ВЭБ.РФ были утверждены условия финансирования данного проекта в размере до 33,915 миллиарда рублей сроком до 14,5 лет.

Начало производства запланировано на 2027 год, а запуск серийного выпуска запланирован на следующий, 2028-й год. Проект реализует компания "Уральские локомотивы", общий бюджет которого оценивается примерно в 43 миллиарда рублей.

Производственный комплекс общей площадью 60 тысяч квадратных метров возводится на производственной площадке "Уральских локомотивов" в Верхней Пышме. Скоростной поезд сможет развивать максимальную скорость до 400 километров в час. Начало пассажирских перевозок ожидается весной 2028 года.

Старовойт: строительство ВСМ Москва – Санкт-Петербург идет по графику.

Фото: ОАО "РЖД"