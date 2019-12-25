ВЭБ представит обновленную стратегию развития на ПМЭФ

Специалисты подготавливают стратегию, которую озвучат на форуме.

Во вторник, 18 мая, первый заместитель председателя, член правления ВЭБ Николай Цехомский на конференции "Банки. Трансформация. Экономика" заявил о планах ВЭБ.РФ официально представить обновленную стратегию развития группы на площадке ПМЭФ в этом году.

По словам Цехомского, стратегию готовят и озвучат непосредственно на Петербургском экономическом форуме, который пройдет со 2 по 5 июня очно. Всем участникам придется показать отрицательный тест на коронавирус и соблюдать все меры эпидемиологической безопасности.

Ранее специалисты отмечали, что в рамках стратегии ВЭБ.РФ планирует до конца 2024 года вложить в развитие экономики страны до 15 триллионов рублей. Новая стратегия затронет финансирование промышленности, магистральной инфраструктуры, городской экономики, экспорта, малого и среднего бизнеса, инноваций и информационных технологий.

Ранее мы писали, что международный юридический форум открылся 18 мая в Петербурге.

Фото: Piter.tv