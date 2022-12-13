Бойцы ВДВ использовали специальное оружие при отражении атаки боевых пловцов ВСУ на Днепре

Военные использовали специальное оружие для уничтожения подводных сил противника.

Бойцы российских воздушно-десантных войск отразили атаку украинских пловцов-диверсантов на Каховском водохранилище. Об этом рассказали журналисты "РИА Новостей" со ссылкой на командира подразделения десантников, которые принимают участие в специальной военной операции. Эксперт уточнил, что боевое задание было выполнено на днях, когда "морские котики" противника предприняли попытку прорваться на другой берег реки. Командиру известно о минимум двух попытках со стороны ВСУ. При отражении нападения военные применяли специальное оружие. Речь идет о боеприпасах, которые способны ликвидировать подводных диверсантов.

Отбили атаку. До этого пытались на барже подойти. Эта группа была, группа аквалангистов. Их где-то высадили, они сюда подошли практически к берегу. Их было четверо. Мы встретили их как положено. источник СМИ

Командир объяснил прессе, что радиус поражения таким вооружением составляет порядка 200 метров, поэтому шансов у противников прорваться не другой берег реки не было. Напомним, что Каховское водохранилище расположено в нижнем течении Днепра. Речь идет о гидроузле Каховской ГЭС. На его левом берегу располагается город Энергодар и Запорожская атомная электростанция.

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Фото и видео: Telegram / РИА Новости