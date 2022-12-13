РВ обнародовала видео ликвидации колонны БТР М113 ВС США, переданных ВС Украины

Атака на БТР противника произошла на запорожском направлении.

По социальным сетям распространилось видео с разгромом колонны американских бронетранспортеров (БТР) М113, которые в настоящее время находится на службе у Вооруженных сил Украины. Данную апись опубликовал Telegram-канал "Военкоры Русской весны". Специалисты заметили, что во время отражения атаки противника удалось сжечь четыре единицы бронированной техники ВСУ. Речь идет не о последних кадрах с запорожского фронта специальной военной операции, на котором все еще продолжаются боевые столкновения.

Враг продолжает предпринимать попытки прорыва нашей обороны с помощью бронетехники НАТО. На кадрах уничтожение очередной бронегруппы из американских бронетранспортеров М113 пост в ТГ-канале

Напомним, что Вашингтон начал наращивать собственное производство боеприпасов для поставок киевскому режиму. Министр сухопутных войск США привела в пример снаряды калибра 155 миллиметров. Чиновница утверждает, что их ежемесячное изготовление увеличилось с 14 тысяч до 20 тысяч и этот показатель только продолжает расти.

Российская ПВО перехватила 15 украинских снарядов РСЗО и девять дронов.

Фото и видео: Telegram / Операция Z: Военкоры Русской Весны