Российская ПВО перехватила 15 украинских снарядов РСЗО и девять дронов

Игорь Конашенков рассказал о работе ПВО за день на СВО.

Российская противовоздушная система по обороне перехватила 15 украинских снарядов, выпущенных ранее из реактивных систем залпового огня. Об этом сообщил журналистам во время выступления на регулярном брифинге от 18 марта официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант объяснил, что речь идет о таких комплексах РСЗО как "Смерч", "Ураган" и HIMARS американского производства. Дополнительно военными за последние сутки проведения специальной военной операции поражены десять беспилотников противникаю

...В районах населенных пунктов Новая Тарасовка Харьковской области, Рубежное, Червонопоповка Луганской Народной Республики, Старомайорское, Владимировка, Егоровка и Валерьяновка Донецкой Народной Республики. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Российские военные поразили живую силу и технику ВСУ в 107 районах.

Фото и видео: Минобороны России