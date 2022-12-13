Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО.

Российские военные поразили живую силу и технику ВСУ в 107 районах. Соответствующей информацией с журналистами в ходе выступления на регулярном брифинге от 18 марта поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что боевые задачи выполнялись ракетными войсками, артиллерийскими подразделениями и оперативно-тактической, армейской авиацией. Известно, что поражение нанесено 89 подразделениям противника, включая живую силу и технику.

В районе населенного пункта Тоненькое Донецкой народной республики поражён пункт управления 110-й механизированной бригады ВСУ. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

На Херсонском направлении уничтожили свыше 25 украинских военных.

Фото и видео: Минобороны России