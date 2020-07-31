Десант России получит уникальную модель легкового багги.

ВДВ оснастят скоростными багги на базе бронеавтомобиля "Стрела". Об этом в интервью журналистам газеты "Красная звезда" рассказал генерал-полковник Андрей Сердюков. Командующий десантом России объяснил, что для военных создается новый скоростной багги на основе семейства машин "Стрела".

Проводится работа по созданию легкового багги "Стрела". Характеристики подвижности этой модели уникальны...Стрелами" планируется оснастить подразделения ВДВ "нового, легкого типа" Андрей Сердюков, генерал-полковник России

Эксперт отметил, что новая техника будет иметь скорость в 155 километров в час. Сейчас создано семейство бронеавтомобилей, которые можно использовать в различных целях. В частности, с их помощью Минобороны может заниматься монтажом оборудования. Необходимость разработки багги продемонстрирована в сентябре 2019 года на учениях программы "Центр".

Напомним, что базовый транспорт "Стрела" весит 4,7 тонны. Его броня способна обеспечить защиту от баллистического оружия второго класса.

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Видео: Минобороны России