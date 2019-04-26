Броневик способен разгоняться по шоссе до 155 км/ч.

В России создали новый легкий броневик "Стрела". В пресс-службе "Военно-промышленной компании" рассказали, что разработали семейство новых легких бронеавтомобилей "ВПК-Стрела". Технику можно транспортировать на внешней подвеске вертолета типа Ми-8. В настоящее время производитель изготовил первый образец машины.

Генеральный директор ВПК Александр Красовицкий в интервью для ТАСС заявил, что полная масса "Стрелы" составляет 4,7 тонны. Этот вес позволяет быстро перебрасывать машину на другое направление при помощи вертолета.

На сегодняшний день на вооружении нашей армии подобных бронеавтомобилей попросту нет Александр Красовицкий, генеральный директор ВПК

В ВПК добавили, что "Стрела" создана для перевозки людей и грузов, требующих необходимый уровень бронезащиты. Броня техники обеспечивает защиту 2-го класса, так как способна уберечь салон от пуль с термоупрочненным сердечником патрона. Жизнь экипажа и груза будет сохранена при разрыве под колесами мин или бомб с мощностью до 2 кг тротила.

"Стрела" способна разгоняться до скорости в 155 км/ч по шоссе. Вместимость машины достигает восьми человек.

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Фото: пресс-служба ВПК