В России создают новый боевой модуль для бронетехники

"ВПК" презентуют новый боевой модуль во время "Армии-2020".

В России создают новый боевой модуль для перспективной бронетехники. Об этом журналистам "РИА Новостей" рассказал генеральный директор "Военно-промышленной компании" Александр Красовицкий. Специалист отметил, что разработчик представит образец техники во время форума "Армия-2020".

По словам эксперта, новый модуль позволит поражать пехоту, бронемашины и низко летящие цели противника. Основным отличием устройства по сравнению с иностранными аналогами станет дешевизна. Стоимость модуля при сохранении высоких боевых свойств будет в два-три раза ниже, чем у других производителей.

Мы хотим уйти от практики, когда некоторые разработчики предлагают боевые модули, цена которых составляет три четверти стоимости всей машины прокомментировал Александр Красовицкий

Напомним, что новый модуль будет оснащен 30-мм автоматической пушкой с двухленточным питанием. К оружию будет добавлен 7,62-мм пулемет, 30-мм автоматический гранатомет, а также две пусковые установки противотанковых ракет.

В сети появилось видео стрельбы из новейшей суперпушки.