ВЦИОМ: за событиями в Белоруссии следят 72% россиян

Около 12% считает, что для России лучше, если в соседней республике к власти придёт оппозиция.

За событиями в Белоруссии следят 72% россиян. Такие данные приводит ВЦИОМ на своём сайте по итогам опроса на соответствующую тему.

Около 60% респондентов считают, что протесты в стране будут подавлены, а Александр Лукашенко сохранит власть. При этом 18% сообщили, что внимательно следят за происходящим.

Мнение о том, что результатам выборов в Белоруссии можно доверять, рассказали 22% опрошенных, 29% считают, что подтасовки никак бы не повлияли на реальный результат. О том, что доверять результатам голосования не следует, заявили 27%.

Около 12% считает, что для России лучше, если в соседней республике к власти придёт оппозиция. К Лукашенко в РФ положительно отнеслись 47% респондентов — это на 5% меньше, чем в прошлом месяце.

Ранее премьер Эстонии призвал Евросоюз жестко ответить на события в Белоруссии.