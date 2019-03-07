ВЦИОМ опубликовал пожелания женщин к подаркам на 8 Марта

Большинство мечтают о путевке на отдых.

Эксперты Всероссийского центра изучения общественного мнения выяснили, что дамы хотят получить в подарок на 8 Марта. Выяснилось, что большинство женщин мечтают о путевке на отдых.

Об этом рассказали 38% женщин, принявших участие в опросе. На втором месте оказались билеты на концерт или в театр и подарочные сертификаты. Такому подарку были рады 23% россиянок. 16% хотят, чтобы им купили смартфоны и гаджеты, 13% - ювелирные украшения. О новой машине мечтают 12% участниц опроса, а о косметике -11%.

Ранее сообщалось, что Сергей Шнуров высмеял траты мужчин на 8 марта.

Видео: Piter.TV