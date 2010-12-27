Сергей Шнуров высмеял траты мужчин на 8 марта

Новое стихотворение появилось в Instagram музыканта.

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров опубликовал в Instagram новое стихотворение, в котором высмеял траты мужчин на 8 марта.

Музыкант считает траты на подарки подругам, невестам и женам не оправданными. Он задается вопросом "Куда уходят деньги?" и сравнивает их с перелетными птицами.

Свой пост Шнуров сопроводил ироничным фото, на котором из купюр выложил надпись "8 марта".

Ранее мы писали, что петербургское метро заговорит голосами знаменитостей в честь 8 марта.

Фото: Instagram / shnurovs