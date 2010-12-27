Петербургское метро заговорит голосами знаменитостей в честь 8 марта

Прекрасных женщин поздравят народные артисты России.

В честь Международного женского дня подземка Северной столицы устроит акцию. На два дня традиционный мужской голос, который ежедневно слышат пассажиры метро, сменится на голоса народных артистов России. Об этом сообщает пресс-служба ГУП "Петербургский метрополитен".

Голоса российских звезд можно будет услышать уже сегодня, 7 марта, и завтра, в праздничный день. В частности, прекрасных женщин поздравят Михаил Боярский, Сергей Мигицко, Николай Буров, Василий Герелло и Сергей Паршин.

Ранее мы писали, что братья Запашные 8 марта спустятся в петербургское метро.

Фото: Piter.TV