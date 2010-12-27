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Братья Запашные 8 марта спустятся в петербургское метро
Сегодня, 7:02
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lesjasap

Братья Запашные 8 марта спустятся в петербургское метро

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Вместе с Сергеем Боярским они раздадут цветы пассажиркам подземки.

В преддверии международного женского дня известные российские шоумены братья Запашные вместе с депутатом Государственной думы Сергеем Боярским решили поздравить петербурженок с праздником. Накануне стало известно, что циркачи и парламентарий спустятся в местное метро 8 марта и подарят представительницам прекрасного пола цветы.

О необычном для подземки события рассказала пресс-служба организации."Петербургский метрополитен" не стал уточнять, где именно женщинам следует ожидать Эдгара, Аскольда и Сергея, а также во сколько.

Фото: Pixabay.com

Теги: 8 марта, братья запашные, петербургский метрополитен, сергей боярский
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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