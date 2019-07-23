ВЦИОМ: 11% россиян имеют татуировки

ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к татуировкам.

ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к татуировкам. Около 43% считают, чт люди делают тату, чтобы выделиться среди других, еще 41% считает, что так люди следуют моде. Об этом сообщило РИА Новости.

По мнению 27% россиян тату – признак того, что человек побывал в тюрьме, еще 20% думают, что люди так украшают себя, 11% делали тату, так как принадлежали к какой-то группе.

Татуировки имеют 11% опрошенных, из них 30% сделали это "по молодости или глупости" (из них 59% - люди старше 60 лет). Избавиться от тату хотели бы 27% россиян. Чаще всего избавиться от рисунков люди ходят из-за стыда или из-за ее низкого качества.

В опросе ВЦИОМ участвовали 1,6 тысячи россиян в возрасте от 18 лет.

Татуированный Петербург: треш, бодимодификации на 17-м татуфесте.

Видео: Piter.TV