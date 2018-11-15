Татуированный Петербург: треш, бодимодификации на 17-м татуфесте

Команда PITER.TV перезапускает полюбившийся зрителям проект "Татуированный Петербург"

В Петербурге прошел грандиозный 17-й фестиваль татуировки. На три дня клуб А2 превратился в центр притяжения любителей нательных рисунков и бодимодификаций.

Татуировщики, тату-артисты и представители неформальных субкультур превратили фестиваль в настоящее буйство красок и эмоций. Прямо на площадке сотни мастеров забивали татуировками моделей и демонстрировали свои умения. Всего было представлено 19 номинаций - Neotraditional, Dotwork, Black and White, Ornamental tattoo, Old School, NewSchool и другие.

Линзы, пирсинг, тату, дреды - все это не чуждо участникам фестиваля. Каждый из них - яркая личность.

На фестивале можно было не только набить татуировку, но и удалить "ошибки прошлого".

Вера Иптышева, Виталий Швайков

Видео и фото - PITER.TV