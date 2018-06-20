ВЦИОМ: в России в 2019 число доноров крови возросло до 45%

В 2008 году этот процент составлял 36%.

Численность доноров крови в России выросла за последние 11 лет с 36% в 2008 году до 45% в 2019 году. Об этом сообщает ВЦИОМ.

Донорами крови уже становились 45% россиян в 2019 году: в том числе 12% - однажды, 14% - два-три раза, 19% - более трех раз. ВЦИОМ

Еще в 2008 году число доноров составляло 36%, при этом только 8% сдавали кровь более трех раз. Почти половина респондентов (47%) не могла сдать кровь по состоянию здоровья, 23% из-за нехватки времени, еще 12% согласны сдать кровь только для своих родных и близких.

Из доноров, 70% сдают кровь из-за стремления помогать людям, 33% полагают, что "необходимость помочь конкретному человеку", третья категория людей сдает кровь, чтобы получить льготы и материальную компенсацию.

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Видео: Piter.TV