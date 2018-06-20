Врачи рекомендуют сдавать общий анализ крови раз в год

Сдавать кровь стоит, даже если ничего не беспокоит.

Россиянам рекомендовали сдавать общий анализ крови раз в год. Это поможет раньше выявить различные заболевания. Такую рекомендацию дала руководитель центра лабораторной диагностики ГКБ №67 им. Ворохобова московского департамента здравоохранения Ольга Калачева. Об этом сообщают российские СМИ.

Общий анализ крови входит в программу профилактического осмотра. Сдавать кровь стоит, даже если ничего не беспокоит. Результаты покажут есть ли какие-то наследственные заболевания крови или воспалительные процессы в организме.

Кровь сдают натощак, за час можно выпить немного воды. После сдачи крови стоит съесть шоколадку или банан. За сутки нельзя курить, пить алкоголь и принимать лекарства.

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Видео: Piter.TV