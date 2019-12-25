ВЦИОМ: уровень доверия россиян Владимиру Путину составляет 80,2%

Граждане оценили работу главы государства, правительства и политических партий за неделю.

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения(ВЦИОМ), уровень одобрения деятельности российского президента Владимира Путина составил составляет 80,2 процента. Соответствующий опрос граждан специалисты провели в период с 14 по 20 апреля. Известно, что показатель за минувшую неделю увеличился на один процент ный пункт. В исследовании было задействовано порядка 1,6 тысячи совершеннолетних граждан.

На вопрос о доверии Путину положительно ответили 80,2% участников опроса (плюс 1 п.п.), уровень одобрения деятельности президента вырос на 0,8 п.п. и составляет 77%. материалы ВЦИОМ

Деятельность федерального правительства одобряют 53,1 процентов опрошенных людей (плюс 1,7 п.п.), а работу председателя кабинета министров Михаила Мишустина - 53,3 процентов от всех респондентов (минус 0,6 п.п.). О доверии Михаилу Мишустину ранее заявили 62,4 процентов опрошенных (минус 0,4 п.п.). Дополнительно респонденты высказались по поводу работы руководителей парламентских партий. Председателю ЦК КПРФ Геннадию Зюганову доверяют 32,9 процентов граждан (минус 1 п.п.), политическому лидеру "Справедливой России - За правду" Сергею Миронову - 28,4 процентов (плюс 0,1 п.п.), лидеру ЛДПР Леониду Слуцкому - 19,9 процентов (минус 2 п.п.), главе движения "Новые люди" Алексею Нечаеву - 8,1% (плюс 0,3 п.п.).

При этом уровень поддержки "Единой России" составил 35,8 процента (минус 0,2 п.п.), КПРФ - 9,9 процента (плюс 0,5 п.п.), ЛДПР - 11,5 процента (плюс 0,6 п.п.), "Справедливой России - За правду" - 3,8 процента (минус 0,2 п.п.), "Новых людей" - 6,6 процента (без изменений).

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Фото: Kremlin.ru