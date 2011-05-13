Путин: международная экономическая обстановка усложняется

По словам главы государства, крайне важен постоянный предметный анализ текущей ситуации в экономике.

Международная экономическая обстановка усложняется на фоне обострения глобальной конкурентной борьбы. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам.

По словам главы государства, крайне важен постоянный предметный анализ текущей ситуации в экономике. Он подчеркнул, что товарные и финансовые рынки испытывают серьезные колебания.

Нужно не только отслеживать эти факторы, прогнозировать их изменения, главное – использовать открывающиеся возможности для развития собственного производства, торговых связей и экспорта. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Песков заявил о подготовке встречи Путина с Трампом.

Видео: kremlin.ru