ВЦИОМ: треть россиян надеются, что реклама в интернете перестанет отвлекать

Чуть более трети граждан России ожидают, что реклама в интернете перестанет отвлекать и органично впишется в потребление контента. Такие сведения журналистам представил Аналитический центр ВЦИОМ по результатам социологического опроса, посвященного восприятию россиянами рекламы. Сейчас более половины пользователей верят в том, что искусственный интеллект (ИИ) и современные алгоритмы научатся предвосхищать желания потребителя, подстраивая предложения под интересы и поведение конкретного человека. А 30 процентов населения рассчитывает, что реклама будет показывать только действительно нужное и интересное. Также 31 процент россиян полагают, что в будущем покупки в один клик из рекламы в социальных сетях и на маркетплейсах станут привычными для страны. Важность такого процесса в целях экономии времени важны для 44 процентов опрошенных.
сообщение пресс-службы ВЦИОМ
Еще 88 процентов респондентов уверены, что реклама не должна мешать потреблению основного контента. Порядка 80 процентов граждан указали на полезность или помощь рекламы в принятии решения о покупке. А для 55 процентов важно, чтобы реклама выглядела современно и актуально.
