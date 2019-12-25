ВЦИОМ: россияне назвали фильмы и сериалы 2020 года

Самые популярные YouTube-каналы - "ВДудь" и "Редакция".

ВЦИОМ рассказал, какие фильмы и сериалы россияне посчитали лучшими в 2020 году.

Лидерами среди сериалов стали "Пес" — за него отдали голос 6% респондентов, "Тайны следствия", "След", и "Грозный" — их назвали 3% опрошенных. Самые популярные YouTube-каналы - "ВДудь" с четырьмя процентами проголосовавших и "Редакция" с двумя.

Три процента респондентов назвали лучшими фильмами "Т-34" и "Холоп", два - "Джентельмены" и "Движение вверх".

Ранее мы писали, что "Перевал Дятлова" признали лучшим сериалом 2020 года по версии кинокритиков.

Видео: Facebook / Пресс-центр "Россия сегодня"