Половина респондентов ответила, что ограничения снимут в мае.

ВЦИОМ рассказал, что большинство россиян поддерживают ограничения из-за коронавируса. По данным исследования центра, 60% респондентов высказались о них положительно.

25%, согласно опросу, поддерживают мягкие меры, которые смягчают последствия для экономики. Однако при них эпидемия длится дольше, а смертность становится выше.

Половина респондентов ответила, что ограничения в связи с коронавирусом снимут в мае. 25% опрошенных считают, что режим самоизоляции в России отменят лишь в июне.

Ранее Мишустин поручил определиться с концепцией снятия ограничений до 29 апреля.