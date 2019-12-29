Мужчина стали чаще спрашивать у женщин, что они хотят получить на праздник.

ВЦИОМ: почти две трети мужчин планируют подарить на 8 Марта цветы (64%). Популярными подарками также станут парфюмерия, косметика и бижутерия (24%). Порадовать избранниц и родственниц конфетами, алкоголем и деликатесами хотят 17% опрошенных.

Из года в год уменьшается количество мужчин, готовых подарить билеты на концерт или в театр. В 2017 году показатель достигал 15%, в 2020 - уже 7%. Сокращается доля тех, кто презентует ювелирные украшения (11%) и гаджеты (4%). Зато мужчины стали чаще спрашивать у женщин их пожелания или просто дарить деньги.

Ранее ВЦИОМ: россияне считают, что от коронавируса можно защититься.

