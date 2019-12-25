ВЦИОМ опубликовал данные о поддержке россиян поправок в Конституцию

При этом 61% проголосуют скорее "за", 21 скорее "против".

ВЦИОМ опубликовал данные опроса о поддержке россиян поправок в Конституцию.

Сообщается, что 67% респондентов собираются прийти на голосование по поправкам в главный закон страны. Из них 48% заявили о полной уверенности в том, что доберутся до участков, 19% отметили, что сделают это "скорее всего".

При этом 61% проголосуют скорее "за", 21 скорее "против".

Отметим, что в голосовании 22 апреля, которое перенесли из-за пандемии, планировало участвовать 65% респондентов ВЦИОМ.

Ранее Роспотребнадзор представил рекомендации для голосования по поправкам в Конституцию.