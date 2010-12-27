ВЦИОМ: более 30% россиян хотели бы купить дачу

Наибольший интерес к такой покупке проявляют люди в возрасте от 18 до 24 лет (74% в этой группе).

Более 30% россиян хотели бы приобрести дачу в будущем. Об этом в своём пресс-релизе сообщил ВЦИОМ.

Наибольший интерес к такой покупке проявляют люди в возрасте от 18 до 24 лет (74% в этой группе) и от 25 до 34 лет (76%). Люди хотят выращивать на даче фрукт и овощи (58%), иметь место для отдыха за городом (48%) или просто декоративно оформлять свой участок (30%). Чаще всего люди отказываются от покупки загородного дома из-за отсутствия денег (19%) или состояния здоровья (16%).

Среди 1,6 тысячи опрошенных дачи есть у 42% городских жителей, что на 4% меньше, чем пятью годами ранее.

ВЦИОМ: 11% россиян имеют татуировки.